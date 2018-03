Guter Start für neues Hermeskeiler Klinik-Angebot

Psychisch kranke Menschen werden seit Anfang des Jahres in einer neuen Abteilung des Hermeskeiler Sankt-Josef-Krankenhauses betreut. Die Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik ist am Freitag mit einer Feierstunde offiziell eröffnet worden. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichten­thäler hatte kurzfristig absagen müssen. In den Räumen der ehemaligen Geburtshilfestation finden seit dem 2. Januar Menschen therapeutische Hilfe, die an psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angst-, Ess- oder Persönlichkeitsstörungen leiden, bei denen ein dauerhafter Klinikaufenthalt aber nicht notwendig ist. Sie kommen tagsüber von 8 bis 16.30 Uhr in die Klinik und werden dort von einem Team aus Ärzten, Psychologen, Ergotherapeuten und Krankenschwestern betreut. Das Angebot schließe „eine Lücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung“, sagte Günter Merschbächer, Geschäftsführer der Marienhaus Holding GmbH, die Träger des Krankenhauses ist. Laut Merschbächer sind die 20 Plätze der Klinik alle belegt, es gebe bereits Wartelisten.