Guter Start für neues Hermeskeiler Klinik-Angebot

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Geburtshilfestation finden seit dem 2. Januar Menschen therapeutische Hilfe, die an psychischen Erkrankungen wie etwa Depressionen, Angst-, Ess- oder Persönlichkeitsstörungen leiden, bei denen aber kein dauerhafter Klinikaufenthalt notwendig ist. Sie kommen tagsüber von 8 bis 16.30 Uhr in die Klinik und werden dort von einem Team aus Psychologen, Ergotherapeuten und Krankenschwestern in Einzelgesprächen oder Gruppenaktivitäten betreut. Die Abende und Wochenenden verbringen die Patienten in ihrer vertrauten Umgebung. Alle 20 Plätze sind derzeit belegt.