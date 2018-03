später lesen Bildung Soziales Jahr am Gymnasium Teilen

Junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren können sich am Gymnasium Hermeskeil für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an einer Ganztagsschule bewerben. Es beginnt am 6. August. Für ein Jahr arbeiten die Freiwilligen im Ganztagsbetrieb mit, unterstützen die Lehrer, betreuen die Kinder, begleiten das Nachmittagsangebot und können gegebenenfalls eine eigene AG anbieten.