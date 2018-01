später lesen Bildung Informationsabend am Gymnasium Teilen

Ein Informationsabend zur Mainzer Studienstufe/Eintritt in die Oberstufe des Gymnasiums wird am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr in der Bibliothek des Gymnasiums Hermeskeil geboten. Willkommen sind alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen sowie deren Eltern. Weitere Details können im Internet der Homepage des Gymnasiums Hermeskeil unter der Adresse www.gymherm.de entnommen werden.