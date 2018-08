später lesen Literatur Hannes Wildecker liest seinen Hunsrückkrimi Teilen

Der Autor Hannes Wildecker alias Hans Muth stellt am Freitag, 10. August, seinen aktuellen Hunsrückkrimi „Niemand schweigt für immer“ vor. Die szenische Lesung beginnt um 19.30 Uhr in der Alten Mühle in Kell am See.