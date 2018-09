Harfenklänge und Meditation in Hattgenstein, Kreis Birkenfeld

Eine besondere Veranstaltung wird es am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Hattgensteiner (Landkreis Birkenfeld) Gemeinschaftshaus geben. Meditation, angeleitet von Diana Gutensohn-Hartmann und Harfenmusik, gespielt von Friederike Siemer. red

Die Harfenistin lässt zur Meditationsanleitung sphärische Melodien erklingen und will „die Teilnehmenden der Meditation in neue Bewusstseinsebenen begleiten“. Karten kosten an der Abendkasse 18 Euro.