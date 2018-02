später lesen Polizei Hauswand mit Eiern beworfen Teilen

Twittern

Teilen



Mit etwa zwei Dutzend Eiern haben Unbekannte die Fassade eines Wohnhauses in der Hermeskeiler Bergstraße beworfen und dadurch erheblich verunreinigt. Das teilte die Polizeiinspektion Hermeskeil mit. Die Tat sei am Freitag, 23. Februar, in der Zeit zwischen 7:30 bis 18.15 Uhr, verübt worden. .