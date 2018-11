Buch über die Luftschnapper

Wolfgang Nellinger und Hermann-Josef Breuer haben eine Dokumentation mit dem Titel „Hermeskeiler Geschichte(n) – die Luftschnapper“ erstellt. red

Der Hintergrund: Vor genau 50 Jahren gründeten sich die Luftschnapper – eine Vereinigung von jungen Männern, die in Hermeskeil einiges bewegen

wollten und dies auch umsetzten. 2007 löste sich die Gruppe auf. Das Buch umfasst 120 Seiten mit über 130 Bildern aus fast 40 Jahren Luftschnappergeschichte. Es wird an zwei Terminen öffentlich vorgestellt: am Freitag, 16. November, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Hermeskeil und am Mittwoch, 21. November, 19 Uhr, in der Hermeskeiler Buchhandlung Lorenzen. Da die Druckkosten größtenteils durch Sponsoren übernommen wurden, können die Einnahmen aus dem Buchverkauf den drei Hermeskeiler Kindergärten gespendet werden.