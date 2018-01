später lesen Ausbildung Eine Schule mit vielen Möglichkeiten Teilen

Die Geschwister-Scholl-Schule, Berufsbildende Schule, Außenstelle Hermeskeil, lädt ein zum Infoabend am Mittwoch, 17. Januar, 18 Uhr. Schülern mit Sekundarabschluss I und Jugendlichen, die die Berufsreife noch erwerben wollen, bietet die Schule folgende Möglichkeiten: Höhere Berufsfachschule Wirtschaft, Fachrichtung Organisation und Officemanagement, Berufsfachschule I, Berufsvorbereitungsjahr. Neu ist die dreijährige Fachschule Altenpflege (erstes Schuljahr in Hermeskeil, zweites und drittes in Saarburg) und die einjährige Fachschule Altenpflegehilfe. Die zweijährige Höhere Berufsfachschule führt zu der schulischen Berufsqualifikation des staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten und – mit Ergänzungsprüfung und Praktikum – zur Fachhochschulreife (Fachabitur).