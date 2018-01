Hermeskeil: Parkunfall auf Globus-Parkplatz

Flucht nach Parkunfall auf Globus-Parkplatz

Eine unliebsame Überraschung erlebte eine Frau, als sie am Montag, 29. Januar, gegen 10.50 Uhr zu ihrem auf dem Parkplatz des Globus-Markts in Hermeskeil geparkten Auto zurückkehrte. Der silbergraue Ford B-Max war - offenbar während ihres Einkaufs zwischen 10 Uhr und 10:50 Uhr – durch ein anderes Auto am Heck beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, Telefon: 06503/91510.

((red))