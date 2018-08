Info-Abend im St.-Josef-Krankenhaus: Sturzgefahr für Senioren

Ein Thema, das vor allem ältere Menschen bewegt, greift das St.-Josef-Krankenhaus zusammen mit dem Mehrgenerationenhaus am Freitag, 31. August, 15 bis 17 Uhr, im Rahmen einer Vortragsveranstaltung auf. red

Wolfgang Keller, Oberarzt der Allgemein- und Unfallchirurgie, und Gaby Joecken, die Leiterin der Physikalischen Therapie, beschäftigen sich mit Stürzen im Alter und der Frage, wie man diese möglichst vermeiden kann.

Mit zunehmendem Alter wachsen auch das Sturzrisiko und die Gefahr, sich bei einem Sturz eine schwerwiegende Verletzung zuzuziehen – beispielsweise einen Schenkelhalsbruch. Welche Gründe das hat, und wie der Unfallchirurg im Falle einer Fraktur dem betroffenen Patienten helfen kann, das wird Oberarzt Keller in seinem Vortrag erläutern. Wie sich Stürze verhindern lassen – wie man also beispielsweise Stolperfallen in der Wohnung leicht ausräumen kann oder welches Schuhwerk der ältere Mensch bevorzugen sollte – wird Gaby Joecken in ihrem Referat beschreiben. Joecken wird den Besuchern auch mit leichten Übungen zeigen, was sie aktiv tun können – denn Bewegung – und nicht das bequeme Sitzen – ist für den menschlichen Körper wichtig.

Die Veranstaltung im Raum Mutter Rosa des Mehrgenerationenhauses Johanneshaus findet statt am Freitag, 31. August, von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.