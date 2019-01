später lesen Schulen Hermeskeil startet ins erste Abitur Teilen

Twittern

Teilen



An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Hermeskeil werden in der nächsten Zeit zum ersten Mal Abiturprüfungen abgenommen. 52 Schüler treten in den nächsten drei Wochen zum ersten Mal ihre schriftlichen Prüfungen in den Fächern Englisch, Deutsch, Mathematik, Sport, Erdkunde, Sozialkunde, Geschichte, Biologie und Chemie an, bevor im März die mündlichen Prüfungen anstehen.