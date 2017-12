Hermeskeiler Gymnasiasten geben Adventskonzert

Verschiedene Ensembles des Gymnasiums Hermeskeil bieten auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Musikprogramm zur Vorweihnachtszeit.

Das Adventskonzert des Gymnasiums Hermeskeil findet traditionell am dritten Adventssonntag, in diesem Jahr am 17. Dezember um 17. Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus in Hermeskeil statt.

Mitwirken werden erstmals eine Chorgruppe der Klassenstufe 5, die Chor-AGs der Mittel- und Oberstufe, die Schulband Hitzefrei und das Schulorchester.

Die Chorgruppen werden eine abwechslungsreiche Mischung aus Liedern und Chorstücken zur Weihnachts- und Winterzeit zu Gehör bringen; unterstützt werden sie dabei von Dekanatskantor Rafael Klar sowie von Instrumentalisten aus der Schulgemeinschaft.

Die Schulband Hitzefrei wird Weihnachtssongs in einer eigens auf den Kirchenraum angepassten Besetzung präsentieren.

Die Musiker des Schulorchesters haben sich bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder in etwas anderem Klang-Gewand vorgenommen.