Hermeskeiler Stadtrat tagt am Neuen Markt

Die letzte Sitzung des Hermeskeiler Stadtrats in diesem Jahr findet ausnahmsweise nicht im Rathaussaal statt.

Der Stadtrat Hermeskeil kommt am Dienstag, 11. Dezember, 19 Uhr, zu seiner letzten Sitzung des Jahres zusammen. Ausnahmsweise tagen die Ratsmitglieder nicht im Rathaus, sondern in der Pizzeria San Marco am Neuen Markt. Auf der Tagesordnung stehen die Wirtschaftspläne für den Gemeindewald, die Verabschiedung von Ernst Blasius als Leiter des Feuerwehrmuseums und die Wahl eines neuen Beirats zum 2020 bevorstehenden Stadtjubiläum.