Hilfseinsatz der Feuerwehr Hermeskeil

(bla) Die Feuerwehr Hermeskeil musste am Samstagabend zu einem dramatischen Hilfseinsatz ins saarländische Nonnweiler ausrücken. Dort stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Ein Großaufgebot an Feuerwehren war vor Ort.