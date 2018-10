Saarburger und Keller wählen heute Rat und Bürgermeister für neue VG (Fotos/Update)

Es ist sicher nicht übertrieben, von einem historischen Tag für die Verbandsgemeinden (VG) Saarburg und Kell am See zu sprechen: Am heutigen Sonntag entscheidet sich, wer Verwaltungschef der ab 1. Januar fusionierten neuen VG wird und wer in den künftigen VG-Rat einzieht. Von Christa Weber

26 900 Menschen aus den Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am See sind heute dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Sie bestimmen heute an den Wahlurnen, wer künftig die politischen Geschicke in der ab Januar bestehenden neuen Verbandsgemeinde Saarburg-Kell lenken wird. Die fusionierte Verwaltungseinheit wird mit rund 33 000 Einwohnern die größte Verbandsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg sein.

Die 52 Wahllokale in insgesamt 29 Städten und Ortsgemeinden sind heute von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Wahllokal in der Realschule plus in Kell am See ist am Sonntagnachmittag ein permanentes Kommen und Gehen. Wahlhelfer Horst Zimmert und Ortsbürgermeister Markus Lehnen sind optimistisch, dass der Ort eine hohe Wahlbeteiligung erreichen wird. Auch Wahlhelfer Johannes Reitz bestätigt: „Es ist durchgängig Betrieb. Kaum fünf Minuten, in denen mal niemand kommt.“

In Kell wird in Räumen der Realschule plus gewählt. Seit August stehen auf dem Hof mobile Klassenräume, um die Realschüler aus Zerf unterzubringen. Die Schulaufsicht hatte im Sommer verfügt, dass die Realschule plus nur noch am Standort Kell sein soll.

Ortsbürgermeister Markus Lehnen zum Betrieb im Keller Wahllokal: „Es läuft gut, aber das ist in Kell immer so. Die Keller sind bekannt dafür, dass sie wählen gehen, wenn es was zu entscheiden gibt.“

So wird gewählt

Auf dem ersten Wahlzettel bestimmen die Wahlberechtigten mit einem Kreuz beim Kästchen Ja oder Nein, ob der einzige Bewerber ums Bürgermeisteramt ihre Zustimmung findet. Jürgen Dixius (CDU), amtierender Bürgermeister in der VG Saarburg, stellt sich ohne Gegenkandidaten zur Wahl. Gewählt ist er, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Andernfalls wird die Bürgermeisterwahl wiederholt.

Auf Wahlzettel Nummer zwei wird angekreuzt, welche 40 Politiker in den neu zu bildenden Verbandsgemeinderat einziehen sollen. Insgesamt sechs Parteien und Gruppierungen haben Kandidaten nominiert: CDU, SPD, Freie Wähler, Grüne, FDP und die Junge Liste. Letztere ist eine Listenverbindung mit der CDU eingegangen, weil sie mit dieser künftig im Rat zusammenarbeiten möchte. Das bedeutet, dass die beiden Parteien bei der Sitzverteilung zunächst wie eine Liste behandelt werden. So soll verhindert werden, dass Reststimmen der einzelnen Listen für die Zuteilung von Sitzung verloren gehen.

TV-Reporter werden heute im Laufe des Tages Bilder, Videos und Eindrücke aus den Wahllokalen liefern und ab 18 Uhr über erste Reaktionen nach der Auszählung berichten.

Wer macht künftig Politik im Ratssaal?

Das wollen die Parteien für die fusionierte Kommune

