Warnstreik vor Bilstein-Werk im Hochwald

Transparente stehen auf dem Rasen vor dem Eingang zum Bilstein-Werk in Mandern. „Miteinander für mehr Zeit für uns“ und „Miteinander für sechs Prozent mehr Geld“ ist auf den Bannern zu lesen. Drum herum haben sich etwa 220 Mitarbeiter der Früh- und Tagschicht des Autoteile-Herstellers aus dem ThyssenKrupp-Konzern versammelt. Sie haben ihre Arbeit für eine Stunde niedergelegt, um sich an einem Warnstreik zu beteiligen. Dazu hat die Gewerkschaft IG Metall in dieser und der kommenden Woche die tarifgebundenen Betriebe der Region aufgerufen.

FOTO: Christa Weber / Trierischer Volksfreund

„Miteinander für morgen“ lautet das Motto der IG Metall für ihre aktuelle Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft fordert für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Geld und eine Wahloption, ihre Arbeitszeit für die Dauer von bis zu zwei Jahren auf bis zu 28 Stunden die Woche zu verkürzen. Seit Ende November 2017 wird in den Tarifgebieten bundesweit mit den Arbeitgebern verhandelt - bisher ohne Ergebnis.

„Nur gemeinsam sind wir stark“, sagt Fritz Weber, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei Bilstein, im Rahmen der etwa einstündigen Kundgebung vor dem Werkstor. Neben der IG Metall sind auch Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) vor Ort. Die Forderungen der Gewerkschaftler seien „nicht mehr als gerecht“, sagt Weber weiter. Die Mitarbeiter bei Bilstein zeigten eine „Superleistung“ und fertigten „gute Produkte“ in allen möglichen flexiblen Schichtmodellen. „Dafür müssen sie auch vernünftig bezahlt werden.“

Die Automobilindustrie fahre nach wie vor hohe Gewinne ein, sagt Christian Z. Schmitz, Bevollmächtigter der IG Metall Trier. Mit den aktuellen Tarifforderungen und einem „hoffentlich guten Tarifabschluss stabilisieren wir dieses Wachstum in Europa“. Und die Arbeitszeiten müssten „zum Leben der Beschäftigten passen“.

Mit der Aktion in Mandern erreichen die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in der Region einen ersten Höhepunkt. TK Bilstein ist vor Ort der größte Betrieb der Branche mit derzeit etwa 1300 Beschäftigen im Werk. Die Mitarbeiter kommen aus dem gesamten Hochwald-Raum - vom oberen Ruwertal bis nach Thalfang und ins nördliche Saarland. Laut dem IG-Metall-Bevollmächtigten Schmitz wird es am 18. Januar in Saarbrücken die nächste Verhandlungsrunde im Bezirk Mitte geben, zu dem Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland gehören. Sollte es nicht zu einer Annäherung mit den Arbeitgebern kommen, seien auch längere Warnstreiks in Vorbereitung. In den nächsten Tagen seien bei Betrieben in Daun, Prüm und Morbach ähnliche Aktionen wie in Mandern geplant. Für die vierte Kalenderwoche habe die Gewerkschaft zudem die Belegschaften aller tarifgebundenen Betriebe ihres Bezirks dazu aufgefordert, ihre Arbeit zwei Stunden früher zu beenden.