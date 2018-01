Schüler erleben „Sommernachtstraum“

Förderverein der IGS ermöglicht Aufführung von Shakespeare-Komödie in Hermeskeil.

Ein besonderes Schulerlebnis hatten die Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil. Sie bekamen durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Schule die Möglichkeit, die bekannte Komödie Shakespeares „A Midsummer Night’s Dream“ („Ein Sommernachtstraum“) live in der Hochwaldhalle zu bestaunen. Für die amüsante Aufführung kam das „White Horse Theatre“, die europaweit größte englische Theatergruppe, an die IGS Hermeskeil angereist.

Das besondere an der Aufführung: Gerade einmal vier Schauspieler bewältigten unglaubliche 17 Rollen. Und so zeigten sich die Schüler nicht nur von der Schauspielkunst beeindruckt, sondern auch von der Fähigkeit der Künstler, ständig in verschiedene Rollen zu schlüpfen.

„A Midsummer Night’s Dream“ wurde um etwa 1596 vom englischen Dramatiker, Lyriker und Schauspieler William Shakespeare verfasst. Das Stück setzt sich aus vier ineinander verwickelten Handlungssträngen zusammen, wobei die Hochzeit des Herzogs von Athen und der Königin der Amazonen die Rahmenhandlung bildet. Dazu kommen noch weitere Beziehungskonflikte, die sich über das gesamte Stück ziehen: ein riesengroßes Chaos verbunden mit viel Humor.

Die Zuschauer genossen das unterhaltsame Stück und bewunderten dabei auch die Leidenschaft und Überzeugung, mit der die Theatergruppe die Geschichte umsetzte: „Toll, wie es den Schauspielern immer wieder gelang, die verschiedenen Emotionen der Figuren umzusetzen“, so ein Schüler des Englisch-Leistungskurses. Und sein Freund ergänzte: „Es war spannend zu sehen, wie das Buch, das wir aus dem Unterricht kennen, auf alternative Art präsentiert wurde. Das macht Spaß auf eine weitere Lektüre.“