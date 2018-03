In Beuren wird viermal gefeiert

Der Geselligkeitsverein Beuren 1922 organisiert auch in diesem Jahr mehrere Fastnachtsveranstaltungen in der heißen Phase der Session. Das Motto lautet diesmal „Afrika“. Los geht es am Sonntag, 4. Februar, 14.11 Uhr, mit dem Kinderkarneval im Bürgerhaus. Der Eintritt ist frei. Am Weiberdonnerstag, 8. Februar, startet um 19.11 Uhr der Nachtumzug durch den Ort. Gefeiert wird anschließend im Bürgerhaus (Eintritt: drei Euro). .Die Kappensitzung des Vereins folgt am Samstag, 10. Februar, ab 20.11 Uhr im Bürgerhaus. Der Eintritt kostet fünf Euro. Für Rosenmontag ist ab 15.11 Uhr die „Döner macht schöner“-Party bei Selim angesagt; Eintritt frei.