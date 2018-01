Informationen übers Seiwisstal

Der Gemeinderat Lampaden trifft sich am Mittwoch, 17. Januar, 20 Uhr, im Bürgerhaus zu einer Sitzung. Themen sind das Projekt Seiwisstal mit der Umgestaltung von Bachlauf und Wasserflächen im gleichnamigen Tal. In einer Anliegerversammlung um 19 Uhr werden die Pläne vorgestellt. Weiter steht die Abstimmung über den Fusionsvertrag zwischen den Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg an. Außerdem geht es um die Finanzierung der Sachkosten des Kindergartens Schillingen.