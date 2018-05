Diskussionsabend zum Thema  Wohnungsleerstand

(red/fpl) Was ist zu tun gegen den Wohnungsleerstand? Damit befassen sich das Zentrum Baukultur und das Finanzministerium Rheinland-Pfalz bei einem Abend am heutigen Dienstag, 29. Mai, mit einer Präsentation und anschließender Diskussion im Feuerwehr-Erlebnismuseum Hermeskeil. Beginn ist um 17 Uhr. Die Begrüßung übernehmen Matthias Queck, Stadtbürgermeister von Hermeskeil, und Felix Edlich, Leiter der Bauabteilung im Finanzministerium.

