(red) Eine Treibjagd wird am Dienstag, 4. Dezember, ab 8 Uhr im Keller Gebrüch veranstaltet. Das teilt die Touristinformation in Kell am See mit. Die Jäger werden sich in dem Gebiet bis zur Gemarkung Reinsfeld im Bereich Hochmoor, Ruwerquelle, Waldweiher und Wassertretbecken bewegen.