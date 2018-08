später lesen Kinder Jugendbüro Hermeskeil lädt ein zu Erlebnistagen an der Waldlehrwerkstatt Teilen

Das Jugendbüro Hermeskeil bietet in den Herbstferien wieder Naturerlebnistage an. Diese finden statt von Montag, 1. Oktober, bis Mittwoch, 3. Oktober, an der Waldlehrwerkstatt. red