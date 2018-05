Jury besichtigt Kandidaten für Landeswettbewerb

(cweb) Im Rahmen des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ schauen sich am Montag, 7. Mai, und Dienstag, 8. Mai, Fachleute der Kreisverwaltung in den Gemeinden um, die dieses Jahr an dem Wettbewerb teilnehmen. Im Kreis Trier-Saarburg sind dies Föhren (VG Schweich), Freudenburg (VG Saarburg), Tawern und Konz-Könen (beide VG Konz). In der Sonderklasse der Dörfer, die schon einmal dabei waren oder bis in den Gebietsentscheid vorgestoßen sind, bewerben sich Waldweiler (VG Kell am See) und Saarburg-Kahren. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Dörfern einen Anreiz für die Verbesserung ihrer Infrastruktur, ihres Ortsbilds und der Lebensqualität im Ort zu bieten. Zu den Dorfbegehungen der Jury sind interessierte Bürger eingeladen. Die Termine: Montag, 7. Mai: 8.15 Uhr Konz-Könen, Bürgerhaus, 10.30 Uhr Tawern, Marktplatz, 14.30 Uhr Föhren, Bürgerhaus; Dienstag, 9. Mai: 8.30 Uhr Saarburg-Kahren, Bürgerhaus, 10.15 Uhr Freudenburg, Dorfplatz am Weiher, 14.15 Uhr Waldweiler, Teufelskopfhalle.