Hentern/Paschel/Schömerich (red) Die K 47 muss am Mittwoch, 5. Dezember, und am Donnerstag, 6. Dezember, gesperrt werden. Grund sind Baumfällarbeiten entlang der Strecke.

Das teilt das Forstamt Saarburg mit. Betroffen ist der Bereich zwischen der Kreuzung zur K 54 bei Paschel und der Kreuzung zur K 143 an der Abfahrt nach Schömerich. An beiden Tagen bleibt der Abschnitt von 8 bis 17.30 Uhr gesperrt, in der Nacht ist er freigegeben. Das Forstamt bittet um Verständnis.