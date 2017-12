Kabarettist Sauerwein tritt in Hermeskeil auf

Mit seinem Programm „Reparieren lohnt nicht“ gastiert Kabarettist Andy Sauerwein am Sonntag, 17. Dezember, ab 20 Uhr (nicht wie im Flyer angekündigt, um 18 Uhr) im Johanneshaus in Hermeskeil. Sauerwein spricht die Themen der Zeit an: Nachhaltigkeit, Ernährung, Generation Smartphone. Er wird zu den besten Musikern der Kleinkunst-Szene gezählt. Er spielt Klavier, Keyboard, Schlagzeug und singt. Karten gibt es bei Schreibwaren Theis, in der Buchhandlung Lorenzen, und bei Uhren und Schmuck Haag in Hermeskeil.