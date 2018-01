Piraten entern Traumschiff Schlauhausen

Die Halle tobt während des Auftritts des Männerballetts bei der Galasitzung des Gusenburger Karnevalsvereins.

Die symbolische Schlüsselübergabe durch den Ortsvorsteher Josef Barthen an das Prinzenpaar ist gewissermaßen der Startschuss gewesen für glanzvolle Tänze und Vorträge auf dem Traumschiff Schlauhausen.

Unter dem Motto „Leinen los – Traumschiff Schlauhausen – Schiff ahoi“ haben die kleine, mittlere und große Garde die Halle zum Beben gebracht. Besonders laut war der Applaus, als die kleine Garde als Panzerknacker die Bühne stürmte. Unterhaltsam wurde es bei einer kleinen Quizshow und einem Vortrag des Musikvereins Gusenburg.

Viel gelacht wurde beim Gespräch von „Donald Trump und Vladimir Putin aus Gusenburg“. Die beiden haben sich über das Gusenburger Ortsgeschehen im Jahr 2017 auf scherzhafte Weise unterhalten.

Den krönenden Abschluss bildete das Männerballet mit dem Showtanz der Piraten. Die Halle tobte.

Ehrengäste waren neben dem Ortsbürgermeister, der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Hartmund Reck, und viele Karnevalsvereine aus dem Hochwald.

Es wirkten mit: Prinzenpaar: Yvonne I, Thorsten 2.0; Sitzungspräsidentin­nen: Xenia Dengler, Julia Volkmer; Elferrat: Melanie und Heiko Welter, Verena und Dominik Ganz, Stefanie und Christian Bier, Karolin und Marko Gouveneur, Sabrina und Thomas Lehnen, Vortrag: Julia Volkmer, Julia Schneider, Lena und Sophie Luwig, „Gewinn Kreuzfahrtreise“, Vortrag: Xenia Dengler, Helena Paulus „Donald Trump und Putin“, Vortrag: Musikverein „musikalische Stimmungssänger“; Garden: kleine Garde, mittlere Garde, Trainerinnen: Eva Janphaphat und Lena Nickels ; große Garde, Trainerin: Eva Janphaphat; Showtanz „Panzerknacker“ kleine Garde, Trainerinnen: Eva Jan­phaphat und Lena Nickels; Showtanz „Schulmädchen“ mittlere Garde, Trainerin: Eva Janphaphat; Lena Nickels; Showtanz große Garde „Matrosen “, Trainerin: Eva Janphaphat; Männerballett „Kuhbachnixen“; Showtanz Piraten, Trainerin: Heidi Görgen; Nicole Ludwig. Musik: Marc Pele; 90 Akteure, 75 Helfer in zwei Sitzungen.

Weitere Sitzung: Der Karnevalsverein Die Schlauhausener 1983 richtet am Samstag, 27. Januar, ab 15.11 Uhr eine Kinderfaschingsparty in der Grenderichhalle Gusenburg aus.

FOTO: Florian Blaes