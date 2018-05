Keller Wehr feiert zwei Tage lang

(red) Die Mitglieder der Keller Wehr feiern doppelt: Für dieses Wochenende, 5. und 6. Mai, haben sie ein Festprogramm auf die Beine gestellt, um an die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Kell vor 90 Jahren zu erinnern. Die Jugendfeuerwehr feiert außerdem ihren 45. Geburtstag. Los geht es Samstag, 5. Mai, ab 14 Uhr mit einem Kindertag rund um das Feuerwehrhaus in Kell am See. Um 19 Uhr bietet die Feuerwehr einen bunten Abend mit Livemusik. Sonntags spielt der Musikverein Concordia ab 11 Uhr. Um 13 Uhr beginnt ein Wettbewerb für Jugendfeuerwehren. Die Siegerehrung ist um 17 Uhr.