Die Kelten und der Ringwall

Kelten und Ringwall ist das Thema einer Fortbildung für Lehrer und Multiplikatoren am Montag, 19. November, 9 bis 16 Uhr, in der Europäischen Akademie Otzenhausen.

Angeboten wird sie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Lehrerfort- und Weiterbildung Saarbrücken sowie der Gemeinde Nonnweiler und dem Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen . Die Fortbildung will Hilfestellungen für den praxisorientierten Unterricht geben. Die Teilnehmer erhalten Informationen, mit denen sie unter anderem eine Projektwoche und/oder einen Klassenausflug zum keltischen Ringwall und zum Keltendorf optimal vorbereiten können. Zudem erhalten sie Informationen zur Keltenkiste, die für Lehrer und Multiplikatoren ausleihbar ist. Eine Einweisung in die alten Handwerkstechniken wie Band weben und Wolle spinnen runden das Programm ab. Auf Wunsch informiert die Dozentin und Grundschullehrerin Nicole Koch auch über keltische Funde in der Nähe jeweiliger Schulstandorte, damit diese individuell in den Unterricht eingebunden werden können. Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung zur Vorlage als Weiterbildung (ILF Saarbrücken). Die Teilnahme ist kostenlos (ILF Saarbrücken). Anmeldung per E-Mail an koch@eao-otzenhausen.de ist erforderlich. Anmeldeschluss ist am 12. November.