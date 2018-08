später lesen Glaube Kirche im Nationalpark Teilen

Ein gemeinsamer Spaziergang zu einer Bergandacht im Nationalpark Hunsrück-Hochwald startet dieses Wochenende am Sonntag, 12. August, von Neuhütten und Muhl aus. In beiden Döfern geht es am Bürgerhaus los, also in Neuhütten in der Dollbergstraße C, in Muhl in der Kirchstraße 22. Alle Interessierten versammeln sich um 15 Uhr an den jeweiligen Treffpunkten, losgewandert wird um 16 Uhr.