später lesen Gesellschaft Kirchengemeinde spendet 800 Euro an Ersthelfer FOTO: Kirchengemeinde Lampaden FOTO: Kirchengemeinde Lampaden Teilen

Twittern

Teilen



Die Kirchengemeinde Lampaden hat 800 Euro an die Ersthelfer der Gruppe First Responder Lampaden/Pellingen gespendet. Der Erlös stammt aus der Organisation eines Weihnachtsmarktes in Lampaden, der am 8. Dezember im Gemeindehaus und dem angrenzenden Feuerwehrgerätehaus veranstaltet worden war.