Singen und musizieren für den guten Zweck

Das Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Quintinus in Lampaden hat 120 Zuhörer angelockt.

50 Musiker hatten zu einem Benefizkonzert in die Pfarrkirche St. Quintinus in Lampaden eingeladen und 120 Zuschauer haben die Akteure gefeiert. Der Musikverein (MV) Tawern, unter der Leitung von Dirigent Jürgen Theune, zwei Schüler der Musikschule Fischer-Lichdi sowie die Gesangsgruppe De Lamperder sorgten für ein abwechslungsreiches, fast zweistündiges Programm.

Mit Stücken wie „Amen“, „Carol of the Shepard“, „A Child is born“, „Freedom“ und „Motherless Child“ konnte der Musikverein sein Können unter Beweis stellen. Bei dem Titel „ Freedom“ hatte Petra Hesseler am Tenorsaxofon und bei dem Titel „Halleluja“ Heribert Schwarzenbarth am Flügelhorn ihren jeweiligen Solopart.

Die beiden Schüler der Musikschule Fischer-Lichdi, David Marx aus Mandern und Theresa Marx aus Lampaden, trugen ihre beiden Stücke „Hexentanz“ und „Elefantino“ auf dem Piano vierhändig vor und ernteten dafür viel Applaus.

Das „Halleluja“ (Original von Leonhard Cohen) mit Begleitung des Musikvereins Tawern, wurde von den Solisten Katja Haag, Norbert Hein, Martin Marx und der Gesangsgruppe De Lamperder zu Gehör gebracht und mit starkem Beifall belohnt.

Anschließend ernteten De Lamperder (Albert Mergens, Wolfgang Kirchen, Herbert Lorenz, Norbert Hein und Martin Marx) mit ihren beiden Gesangsstücken „Ave Mario no Morro“ und „Mistiko“, in Begleitung des Musikvereins Tawern ebenfalls viel Applaus.

Ein weiterer Höhepunkt war der Titel „Gabriella’s Song“ aus dem schwedisch/dänischen Film „Wie im Himmel“, einem Musikdrama aus dem Jahr 2004.

Katja Haag und die Gruppe De Lamperder, unter der musikalischen Begleitung des Musikvereins Tawern, konnten mit diesem Lied das Publikum zu einem lang anhaltenden Applaus bringen.

Zum Ausklang spielte der Musikverein Tawern das „Abendlied“, eine Version von C.C. Schoenfeld, mit dem Solisten Willi Simons an der Trompete.

Der von Publikum im Stehen dargebrachte Applaus zum Abschluss des Konzertes konnte nur durch eine Zugabe – auf Wunsch des Publikums „Gabriella’s Song“ – unterbrochen werden. Für eine anschließend geforderte weitere Zugabe verwies Dirigent Jürgen Theune auf das absolvierte, anstrengende Programm und die daraus durchaus verständliche Müdigkeit der Musiker und bat um Verständnis.

Am Ende bedankte sich Albert Mergens beim Publikum, bei allen Künstlern, bei Dirigent Jürgen Theune und Bärbel Weber für die Moderation, bei den Frauen, die für den anschließenden kleinen Empfang im Bürgerhaus Essen und Getränke vorbereitet hatten, beim Pfarrgemeinderat und Pastor Kai-Georg Quirin für die Bereitstellung der gut beheizten Kirche.

Er wies darauf hin, dass der Erlös des Abends an die Betreuungsgruppe für Demenzkranke in Paschel gehen wird.

Michael Schons, Vorsitzender des Fördervereins des Musikvereins Tawern, war für die reibungslose Tonabmischung verantwortlich.

Ein schöner Vorweihnachtsnachmittag ging bei besagtem kleinen Empfang im Bürgerhaus zu Ende.