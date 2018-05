Klänge, die das Herz berühren

Konzertspenden für die Initiative KiNa

Der Erlös aus Spenden für das Konzert kommt über den Gastgeber, den Förderverein Dorf und Kirche im Nationalpark, der Ökumenischen Initiative KiNa zugute. Sie lädt das ganze Jahr über ein: zu besonderen Gottesdiensten und Andachten, Pilgertouren und spirituellen Radtouren sowie zu Kulturveranstaltungen oder in die Natur. Am 12. Mai und 2. Juni, samstags, 9.30 Uhr, stehen Orchideen-Wanderungen auf dem Programm, am Freitag, 27. Juli, 18.30 Uhr, „Mystische Harfenklänge aus längst vergangenen Zeiten“ und am 2. September der Aktionstag „Into the woods“.