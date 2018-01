Förderverein organisiert Kinderkleidermarkt

Der Förderverein der Grundschule Hermeskeil organisiert einen Kinderkleidermarkt. Er findet am Samstag, 3. März, 9 bis 12 Uhr, im Johanneshaus Hermeskeil statt. Verkauft wird gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung in den Größen 50 bis 164. Außerdem Spielsachen, Bücher, Umstandsmode und vieles mehr rund ums Kind. Der Etikettenverkauf (2 Euro pro Liste) findet in der Pausenhalle der Grundschule statt: Mittwoch, 21. Februar, 11.30 bis 13.30 Uhr und Donnerstag, 22. Februar, 15 bis 17 Uhr oder nach Absprache bei Sonja Fuxen, Telefon 0152/54195 54.