Kleiner, krummer Baum erlebt große Abenteuer

Die Hermeskeilerin Renate Meyer hat ein Kinderbuch geschrieben - mit einer positiven Botschaft für alle, die sich als Außenseiter fühlen. Christa Weber

Hermeskeil In ihrer Heimatstadt engagiert sich Renate Meyer seit vielen Jahren ehrenamtlich im Kulturleben. Sie führt den Förderverein des Hermeskeiler Hochwaldmuseums an. Außerdem arbeitet sie in dem Beirat mit, der das Programm für die beliebte Veranstaltungsreihe Kultur(er)Leben zusammenstellt. Etwas weniger bekannt ist vielleicht, dass die Ruheständlerin selbst Autorin ist und schon einige Bücher veröffentlicht hat.

"Ich schreibe regelmäßig, wenn ich Lust dazu habe … und eine gute Idee", sagt Meyer. Dann setzt sie sich mit ihrem Laptop an den Wohnzimmertisch und legt los. Anfang der 2000er Jahre veröffentlichte sie vier Kinderkrimis, nach längerer Pause dann 2014 einen Beziehungsroman, der unter dem Pseudonym Rena May erschien. Unter diesem Namen hat sie auch ihr neuestes Werk verfasst: eine Weihnachtsgeschichte für Kinder.

"Krummnase - der kleine Weihnachtsbaum" erzählt auf knapp 30 kindgerecht illustrierten Seiten die Lebensgeschichte eines jungen Tannenbaums. Weil ihm ein Förster in die Krone gefasst hat, wächst er schief und bleibt deutlich kleiner als seine Artgenossen. Das bringt dem Bäumchen den Namen Krummnase ein. Sein groß gewachsener Nachbar spottet, dass aus dem Kleinen nie ein schöner Weihnachtsbaum wird. Doch dann kommt alles ganz anders. Sein unscheinbares Aussehen beschert dem kleinen Baum ein weitaus längeres Leben, als es einem normalen Weihnachtsbaum vergönnt ist. Dabei macht er viele Bekanntschaften und denkt ein ums andere Mal: "Es hat doch etwas Gutes, so klein zu sein." Eine Botschaft, die nach Meinung der Autorin gut zur Vorweihnachtszeit passt: "Man muss nicht groß und hübsch sein, um ein erfülltes und spannendes Leben zu haben."

Geschrieben hat Meyer das Buch vor zwei Jahren. Anlass war eine Veranstaltung des Vereins Literatur-on-tour Saar-Hunsrück, bei dem sie Mitglied ist und regelmäßig Lesungen gestaltet. Der Verein organisiert jedes Jahr im Advent eine Feier in der Kirche Sankt Willibroard in Waldweiler (diesmal am Samstag, 16. Dezember, 17 Uhr). Dort wirken Sänger, Musiker und Autoren aus der Region mit. "Ich wurde damals gefragt, ob ich nicht was Eigenes vorlesen kann", erinnert sich Meyer. Und bei den Kindern sei Krummnase so gut angekommen, dass sie gedacht habe: "Das könnte ich veröffentlichen." Danach habe es eine Weile gedauert, bis die Zeichnungen zur Geschichte fertig waren. Jetzt ist das Buch im Handel erhältlich (siehe Info), außerdem hat Meyer schon ein paar Vorlese-Anfragen. Bei einer Adventsfeier des offenen Treffs im Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus am Donnerstag, 21. Dezember, 17.30 Uhr, wird sie ihre Geschichte vortragen. Und die katholische Frauengemeinschaft hat sie für den Adventsbasar am Sonntag, 26. November, 13.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus angefragt.

Extra: DAS BUCH



Das Kinderbuch "Krummnase - der kleine Weihnachtsbaum", von der Hermeskeiler Autorin Renate Meyer unter dem Pseudonym Rena May verfasst, ist bei BoD - Books on Demand erschienen. Die Geschichte umfasst knapp 30 Seiten und ist für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren geschrieben. Alle Illustrationen stammen von dem Trierer Niclas Treinen. Das Buch ist für 15,99 Euro im Handel erhältlich.