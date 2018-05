Köche servieren Brennnessel-Knödel und Fichten-Eis

18 Restaurants machen mit

Um Wildkräuter aus der Heimat geht es bei der neuen Kulinarikreihe „Kräuterküche“ vom 19. Mai bis 3. Juni in der Region Saar-Hunsrück. Diese 18 Betriebe nehmen teil: Hotel St. Erasmus (Trassem), Gasthaus Maßem (Schillingen), Hotel Zur Post (Kell am See), Ferienpark Landal Hochwald (Kell am See), Gasthaus im Panzhaus (Greimerath), Restaurant „Bahnhof Thalfang“ (Thalfang), Landhaus am Kirschbaum (Morbach), Adams Bauernstube Pehlinger Hof (Gerlfangen), Hotel Litermont (Nalbach), Restaurant Salzbadkeller (Mettlach), Restaurant Dellborner Mühle (Losheim-Wahlen), Landcafé ZeitGenuss (Losheim-Britten), Hotel Zum Schlossberg (Wadern-Büschfeld), Hofcafé Dösterhof (Wadern-Altland), Restaurant im Parkhotel (Weiskirchen), Gartenhotel Hunsrücker Fass (Kempfeld), Hotel Forellenhof (Bundenbach-Rudolfshaus), Hotel Schmausemühle (Gondershausen).

Alle Informationen zur Kräuterküche und den fünf weiteren kulinarischen Aktionen in der Region Saar-Hunsrück finden sich im „Kulinarischen Jahreskalender 2018“ und online unter www.saar-hunsrueck-steig.de/kulinarik. Dort sind auch die Speisekarten der Restaurants und die weiteren Veranstaltungen eingestellt. Die Broschüre ist kostenlos erhältlich beim Wanderbüro Saar-Hunsrück in Losheim, Telefon 06872/9018100, E-Mail info@saar-hunsrueck-steig.de, in den teilnehmenden Restaurants und in den Touristinformationen.