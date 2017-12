später lesen Kommentar Ein großes Fragezeichen bleibt FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Die breite Zustimmung zum Wind­kraftplan der VG Hermeskeil bringt die an Wind­rädern interessierten Dörfer ein gutes Stück voran. Angesichts der vielen Gespräche mit der Kreisverwaltung wäre es eine große Überraschung, wenn der Plan nicht genehmigt würde. Allerdings: Diese hoffnungsvollen Aussichten gelten nicht für alle. In Hermeskeil steht weiter ein großes Fragezeichen hinter den vier geplanten Anlagen, weil das Thema Mopsfledermaus nicht geklärt ist. Die Aussagen des Gaia-Vertreters zeigen an: Es könnte noch eine ganze Weile dauern, bis in Hermeskeil ein Windrad gebaut wird - wenn überhaupt.