Der Weihnacht entgegen in Abtei: Das Abteier Blechbläserensemble und der Chor Toninton veranstalten ein besinnliches Adventskonzert zur Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Die beiden Ensembles werden am Samstag, 16. Dezember, ab 18 Uhr in der Filialkirche Abtei ihre Gäste mit festlicher Musik, Bläsermusik sowie zeitgenössischen Liedern bis hin zu jazziger Weihnachtsmusik, auf das Fest einstimmen. Die Leitung hat Rafael Klar.