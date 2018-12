später lesen Musik Chor singt Rocksongs und Weihnachtsklassiker Teilen

„Auftakt“ heißt das etwas andere Weihnachtskonzert, das die A-cappella-Formation Chorschatten am Samstag, 5. Januar, in der Pfarrkirche Reinsfeld veranstaltet. Auf dem Programm stehen weihnachtliche Klassiker in neuen Arrangements, außerdem bekannte Rock- und Popsongs, die in das besinnliche Ambiente passen.