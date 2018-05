Junge Union lädt nach Reinsfeld ein

(red) Der neue Kreisvorstand der Jungen Union (JU) Trier-Saarburg lädt ein zum offenen Dialog mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Steier. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 9. Mai, um 19 Uhr im Hotel-Restaurant Jägerhof in Reinsfeld statt. Das Restaurant befindet sich in der Hunsrückstraße 6. Kern der Diskussion ist die Ideenfindung zur zukünftigen Gestaltung jugendpolitischer Arbeit. Willkommen sind alle, die sich ein Bild von der aktuellen Kommunalpolitik machen wollen.