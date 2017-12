später lesen Weihnachten Kinder präsentieren Krippenspiel FOTO: Rüdiger Glaub-Engelskirchen FOTO: Rüdiger Glaub-Engelskirchen Teilen

(red) Kinder der Grundschule und des Kindergartens Züsch haben am Heiligen Abend in der Kirche St. Antonius von Padua in Züsch ein viel bewundertes Krippenspiel aufgeführt. Der Kinderchor hatte Weihnachtslieder eingeübt und diese als seinen Beitrag zu der stimmungsvollen Feier präsentiert. Unser Foto zeigt die Züscher Grundschulkinder Frieda Koltes als Maria und Julian Wallrich in der Rolle des Josef.