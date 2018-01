Lampadia zeigt Filme und alte Fotos

Das Team von Lampadia zeigt am Sonntag, 14. Januar, seine jährliche Präsentation historischer Aufnahmen aus dem Dorfleben. Die Vorführung im Lampadener Bürgerhaus beginnt um 14 Uhr. Gezeigt werden historische Fotos, die in mehreren Haushalten im Ort gesammelt und zu einer Schau zusammengestellt wurden. Außerdem sehen die Besucher zwei Videos. In der Pause gibt es Kaffee und Kuchen. Die Gruppe Lampadia trägt seit 15 Jahren historische Dokumente zu ihrem Heimatort zusammen. Seit Oktober gibt die Internetseite www.lampadia.de einen Überblick über Fotos, Videos und Projekte.