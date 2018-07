Häufiges Thema bei der Lebensberatung Hermeskeil: Streit unter Geschwistern

Die Lebensberatung Hermeskeil zieht eine Bilanz für das Jahr 2017 und sagt, welche Themen die Menschen bedrücken.

(red) 815 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich 2017 mit ihren Sorgen und Anliegen an die Lebensberatung des Bistums Trier in Hermeskeil gewandt. Das ist die Bilanz der Lebensberatung Hermeskeil für vergangenes Jahr. Angebote wie Weiterbildungen oder offene Sprechstunden wurden von weiteren 678 Menschen in Anspruch genommen, teilt die Lebensberatungsstelle in ihrem Jahresbericht mit. 68 Prozent der erbrachten Leistungen bezogen sich auf Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Die durchschnittliche Beratungsdauer liegt pro Fall bei 7,8 Stunden.

Belastungen durch kritische und traumatische Erlebnisse oder die Bewältigung einer Trennung waren die beiden wichtigsten Themen der Erwachsenen. Problematische Ausbildung- oder Arbeitsplatzsituationen, Ängste oder Überlastung beschäftigten sie ebenfalls. Kinder und Jugendliche waren besonders aufgrund der Trennung der Eltern oder Partnerschaftskonflikten emotional belastet. Weitere Themen waren Eltern-Kind-Konflikte und Erziehungsverhalten, Ängste oder schulische und berufliche Probleme.

Ein besonderes Augenmerk in ihrer Jahresbilanz legte die Lebensberatung auf Geschwisterbeziehungen bei Kindern. Dabei kämen neben Geschwisterliebe oft negative Gefühle wie Eifersucht, Ablehnung, Rivalität oder Aggressivität auf; insbesondere, wenn neue Geschwister in die Familien kommen. Es helfe, das ältere Kind in die Baby-Vorbereitungen mit einzubeziehen: gemeinsam das neue Zimmer dekorieren, zum Ultraschall mitnehmen oder ein Begrüßungsgeschenk basteln. Nach der Geburt seien Extrazeiten nur für das ältere Kind hilfreich gegen die Eifersucht.

Damit Kinder ihre Nischen für individuelle Erfolgserlebnisse finden können, sollten Eltern Einzelaktivitäten wie Hobbies fördern. Das schaffe auch Abstand bei Streitsituationen. Diese sollten Eltern nicht ignoriert sondern den Kindern unparteiisch helfen, Lösungen und Kompromisse zu suchen. Die Lebensberatungsstelle engagiert sich auch im rheinland-pfälzischen Programm KiTa!Plus. Sie ist Kooperationspartner der Kindertagesstätten „Wirbelwind“ Holzerath, Gusterath und St. Barbara in Thomm.



Die Gesamtkosten von knapp 337 000 Euro trägt zu fast 52 Prozent das Bistum Trier. Vom Landkreis Trier-Saarburg kommen 22,3 Prozent, vom Land Rheinland-Pfalz 19,3 Prozent der Gesamtsumme. Die restlichen Anteile finanzieren die Verbandsgemeinden Hermeskeil, Kell am See und Ruwer.