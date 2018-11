Weihnachtmarkt in Hermeskeil: Gospel, Feuerspiele und Gäste aus dem Märchenland

Es sei damals schon ein Risiko gewesen, den Hermeskeiler Weihnachtsmarkt von der Fußgängerzone in den Stadtpark zu verlegen, sagt Stadtbürgermeister Mathias Queck. Heute, sieben Jahre später, stehe aber fest: „Die Entscheidung war richtig. Die Menschen genießen die Atmosphäre in unserem Park, und für die Stadt ist es ein gutes Marketinginstrument.“

Für drei Tage, vom 7. bis 9. Dezember, werden bald wieder die Hütten im Park aufgebaut und die Bäume in blau schimmerndes Licht getaucht. Was die Besucher sonst noch beim achten Lichterglanz im Park erwartet, haben die Veranstalter vom Hochwald Gewerbe Verband (HGV) am Dienstag vorgestellt (siehe Info).

Bewährtes Konzept Einige Punkte dürften eingefleischten Fans des Hermeskeiler Weihnachtsmarkts bekannt vorkommen. Etwa das Konzert der Stadtkapelle am Abschlusstag oder das Eröffnungssingen am Freitag (16 Uhr) mit den Kitakindern der Villa Kunterbunt. Auch bei den Ständen gebe es „wenig Fluktuation“, gibt Christian Kruchten vom HGV-Vorstand zu. Etwa 30 Aussteller werden Schmuck, Spielzeug und Adventsdekoration anbieten, Stände mit Glühwein, Waffeln und Würstchen locken. Die meisten Händler kämen nicht in erster Linie wegen des Umsatzes, sagt Kruchten: „Sie mögen die Atmosphäre, ebenso wie die Besucher.“ Für ihn sei es ein gutes Zeichen, wenn wie im Vorjahr sogar Trierer zum Lichterglanz kämen, „weil es dort regnet und hier schneit“.

FOTO: Bruehl Oswald Fotografie

Eine Premiere Und trotzdem gibt es auch Neues im Programm. Am Samstag, 8. Dezember, besuchen Film- und Märchenfiguren den Markt. Dahinter steckt die Gruppe Fairytale Icons um den Schillinger Daniel Ruel-Figueiras. Die Mitglieder schlüpfen in Kostüme der Meerjungfrau Arielle, ihres Prinzen Erik und anderer Märchenpaare, lassen sich fotografieren und spenden den Erlös an den Trierer Verein Nestwärme. „Die Märchenmotive passen schön in die Weihnachtszeit“, findet Kruchten.

Beliebte Rückkehrer Umjubelte Gäste waren bis 2015 jahrelang die Feuerkünstler der saarländischen Gruppe Societas Draconis. „Wir sind stolz, dass wir einige Akteure wieder verpflichten konnten“, sagt Kruchten. Die Feuershow sei immer ein Höhepunkt gewesen. Dabei ist auch der Gospelchor aus Schweich, der im Vorjahr seinen Auftritt kurzfristig absagen musste – sonntags hatte es heftig geschneit. Diesmal hofft der HGV darauf, dass Frau Holle den Schnee „zum richtigen Zeitpunkt“ herabrieseln lässt.

Dank und ein Abschied Großer Dank gebühre den Hermeskeiler Betrieben, die für die Verlosung am Sonntag Preise im Wert von insgesamt rund 1000 Euro gestiftet hätten, sagt Kruchten. Auch den Park-Anwohnern sei dafür zu danken, dass sie die „Begleiterscheinungen“ der dreitägigen Veranstaltung hinnähmen. Willkommene Unterstützung leisten die Stadt und der Hauptsponsor, die Volksbank Trier, deren Vertreter Günter Weber eine besondere Verbindung zum Lichterglanz hat. Weber war 2011 HGV-Chef und hatte die Idee für den Umzug in den Stadtpark. „Schön, dass diese Idee so erfolgreich fortgeführt wurde“, lobt er. „Das Baby Weihnachtsmarkt wird gehegt und gepflegt.“

Der letzte Lichterglanz wird es für Stefanie Schömer sein – zumindest in der Funktion als HGV-Marketing­assistentin. Schömer ist seit Oktober als Wirtschaftsfördererin für die Verbandsgemeinde Hermeskeil tätig. „Da kommt Wehmut auf, du warst uns mehr als eine Stütze“, sagt Vorstand Kruchten. Schömer beruhigt, sie bleibe in Hermeskeil und stehe sicher weiterhin für einen Standdienst zur Verfügung: „Der Markt ist einfach eine Herzensangelegenheit.“