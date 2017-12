Fröhlich, laut und bunt

Das Künstlerpaar R. O. Schabbach und Sherri Tyler hat Farbe und Glanz in die Hermeskeiler Kita Adolph-Kolping gebracht.

Noch vor wenigen Stunden haben sie hier gespielt und nun sieht alles so anders aus. Doch nicht nur Kinder lässt das knallbunte Farbenmeer im Hof der Kindertagesstätte (Kita) Adolph-Kolping staunen. Auch Erwachsene bewundern die Gebäudehüllen in Türkis und Rot, aus denen Ornamente wie gelbe Spiralen oder orange-grüne Kreise hervorstechen. Und mitten drin singt „Eiskönigin“ Sherri Tyler von „Jingle Bells“ bis „White Christmas“ einige der schönsten englischen Weihnachtslieder. Den etwas anderen „Lebendigen Adventskalender“ bescherte der Hermeskeiler Kita ein von der Sängerin ins Leben gerufenes Wohltätigkeits-Projekt: die Friedens-Initiative „Love and Light for World Peace“. Unterstützt dabei wird sie von ihrem Mann, dem für Lichtinstallationen wie am Hochmoselübergang bekannten Künstler R.O. Schabbach.

Ein Bericht des Trierischen Volksfreunds über eines seiner Kunstprojekte machte Kita-Leiterin Katja Ludes auf den Künstler aufmerksam. Ihr Mut, einfach mal nachzufragen, ob er das nicht auch in der Kita machen könnte und was das kosten würde, wurde belohnt. Das Friedensprojekt ermöglicht das zu Sonderkonditionen, die auf Sponsoren und Spenden basieren. Er habe sich schon immer auch gemeinnützig engagiert, erklärte der aus Düsseldorf stammende Künstler, der in Morbach-Hundheim lebt. Im Verlauf seines 36-jährigen künstlerischen Schaffens profitierten davon beispielsweise schon sehr früh Einrichtungen wie ein Kinderkrankenhaus oder Hilfsprojekte wie für an Aids und Krebs erkrankte oder drogenabhängige Menschen. Es habe schon seinen Grund, dass er im Jahr 2000 in London zum Ritter geschlagen worden sei, erklärte Schabbach. Seinen Weg zur Lichtkunst ebnete Joseph Beuys, den er noch kennengelernt habe. Sein Tipp, er könne „auch mit Bildern schreiben“, habe ihm die Möglichkeit aufgezeigt, nicht einfach nur zu kopieren, sondern eigene Formen zu entwickeln.

Ludes bezeichnete die Lichtinstallation anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Kita als „geniales Ergebnis“. Alles sei so, wie es Kinder liebten: „fröhlich, laut und bunt“. Besucherin Jeanette Kasper aus Theley war begeistert – vom tollen Farbenspiel“ wie vom herzlichen Umgang mit den Kindern. Das sei wirklich gelungen und sehr schön. Auch Sarah Deinemann aus Hermeskeil und ihr dreijähriger Sohn waren begeistert. Auch wenn sie lieber vom Rand aus mitsangen, als Kinder und Erwachsene Kreise bildeten, um „We are the world“ zu singen.

Die Lichtinstallation unter dem Motto „Kinder machen unsere Welt bunter“ wird nicht das einzige Projekt mit dem Künstler-Paar und dessen Tochter Shiva bleiben. Mit dem Familiennetzwerk Hafen ist für nächstes Jahr bereits ein Kunstprojekt mit Kindergarten- und Schulkindern vereinbart.