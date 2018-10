(red) Der traditionelle Hermeskeiler Martinusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag wird am kommenden Sonntag, 4. November, wieder zahlreiche Einkaufslustige in die Hochwaldstadt locken.

Die Einzelhandelsgeschäfte haben an diesem letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

In allen teilnehmenden Einzelhandelsgeschäften erhalten die Gäste ab Sonntag Lose für die große Tombola am Hermeskeiler Weihnachtsmarkt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder attraktive Preise der Hermeskeiler Einzelhändler zu gewinnen.

Um 13 Uhr öffnet der traditionelle Krammarkt und lädt mit seinen zahlreichen Ständen bis 18 Uhr zum Verweilen in der Hermeskeiler Innenstadt ein. Hier findet sich nicht nur Alltägliches für den Hausgebrauch wie beispielsweise Pflege- und Reinigungsmittel, Gewürze oder Küchenutensilien. Das Sortiment der Marktleute umfasst ebenso Textilwaren, Modeschmuck, Spielwaren und Süßigkeiten.

Veranstalter ist der Hochwald Gewerbe Verband.