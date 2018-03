Menschen, Engagement und Visionen

Eine neue Reihe „Engagierte gewinnen” startet am 27. Januar im Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus

Die Erwartungen, Motive und Interessen von freiwillig Engagierten haben sich gravierend verändert. Sie wünschen sich mehr Mitspracherecht, angemessene Anerkennung, selbstständiges Arbeiten und Verantwortung. Was ist aber, wenn ehrenamtliches Engagement kein Selbstläufer mehr ist, und es immer schwieriger wird, Aktive zu finden, die sich engagieren und bereit sind, Aufgaben und Tätigkeiten zu übernehmen? Was kann getan werden, um nicht erst in diese Situation zu geraten und welche Möglichkeiten gibt es zum Gegensteuern? Mit diesen Herausforderungen beschäftigt sich eine neue Veranstaltungsreihe. Am Samstag, 27. Januar, startet das erste Modul aus der Reihe „Engagement zukunftsfähig gestalten“ um 9 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH) Johanneshaus,.in Hermeskeil.

Die Veranstaltung richtet sich an Vereine, Gruppen, Gemeindeteams und Pfarrgemeinderäte. Sie geht davon aus, dass die Basis des Vereins- und Gemeinschaftslebens das Engagement seiner Mitglieder ist. Dieses Modul beschäftigt sich mit der Ehrenamtskultur in der eigenen Gruppe, im eigenen Verein. Es wird auf die Stärken und Schwächen, auf attraktive Angebote und vor allem auf die Mitbestimmungs- und Entscheidungskultur für Engagierte geschaut.

Die Fortbildungsreihe „Engagement zukunftsfähig gestalten“ bietet einen Platz, sich mit anderen auszutauschen, zu informieren sowie Ideen und Strategien zu Perspektiven einer erfolgreichen Arbeit mit ehrenamtlich Engagierten zu entwickeln. Die Veranstaltung hat das MGH Johanneshaus zusammen mit dem Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat in Trier erarbeitet. Eine Anmeldung ist notwendig. Vereine und Gruppen können an allen Modulen teilnehmen oder einzelne auswählen. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Modul 1: Wie sieht unsere Ehrenamtskultur aus? Wie hat sich das Engagement in der Gesellschaft entwickelt? Ort: Mehrgenerationenhaus Johanneshaus, Raum Kolping (Flachbau), am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 13 Uhr.

Modul 2: Der zweite Teil der Reihe stellt einen Visionsworkshop in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Wie stellen wir uns Engagement in unserem Verein/Gruppe/Team vor? Ort: Mehrgenerationenhaus Johanneshaus, Raum Kolping (Flachbau), am Samstag, 24. Februar, von 9 bis 13 Uhr.

Modul 3: Welche Aufgaben gibt es in unserem Verein?, Wie können wir Menschen gewinnen?, Ort: Mehrgenerationenhaus Johanneshaus, Raum Kolping (Flachbau), am Samstag, 10. März, von 9 bis 13 Uhr.

Nähere Informationen: Christoph Eiffler, Telefon 06503/ 9817515 oder per E-Mail:

christopheiffler@mgh-johanneshaus.de