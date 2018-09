Messdiener fahren nach Tholey

Seit fast zehn Jahren gehört das Messdienerwochenende im Frühjahr zum liturgischen Jahreskreis der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil. 2019 werden die Messdiener zu Gast sein in einer Jugendherberge im saarländischen Tholey.

Start ist am Freitag, 22. Februar, gegen 16 Uhr. Am Sonntag, 24. Februar, wird die Rück­fahrt nach dem Mittagessen in Tholey angetreten. 70 Plätze sind reserviert. Es gilt die Reihenfolge der schriftlichen Anmeldungen. Die Leitung der Veranstaltung liegt in Händen der Messdienerleiterrunde der Pfarrei und Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen.

Anmeldeformulare gibt es unter http://katholische-kirche-ruh.de/index.php/nachrichten-leser/items/messdienerwochenende-2019.html