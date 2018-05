Mit dem Biologen Wildkräuter bestimmen

(red) Kräuterwanderungen rund um Greimerath mit dem Biologen und Heilpraktiker Hans-Joachim Hoppe bietet das Panzhaus an den Samstagen 19. Mai und 2. Juni an. Die Teilnehmer lernen die heimischen Wildkräuter kennen und bestimmen.

Die Kräuter werden auch gesammelt, damit sie im Anschluss an die Wanderung in der Panzhausküche in leichten Frühlingsgerichten verarbeitet werden können. Die Kräuterwanderungen starten jeweils um 10 Uhr am Panzhaus-Parkplatz, Ecke B 268/K 138. Die Teilnahme kostet 3 Euro.