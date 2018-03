später lesen Freizeit Mit dem Ski-Club nach Österreich Teilen

Bereits mehr als 25 Jahre fährt der Ski-Club Hermeskeil in die Ski- und Aprés-Ski-Arena nach Ischgl im Paznaun, im Westen Österreichs. So auch wieder vom 31. März bis zum 6. April. Familiär geführte Unterkünfte, Gemeinschaftsabende, ein schneesicheres Skigebiet, der Busservice von und nach Ischgl sowie die Skikurse der vereinseigenen DSV-Skischule vor Ort machen diese Freizeit so beliebt.